Transferin hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe ’ye hemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bu yönde son teklif Fransa’dan geldi. Bordeaux’nun 3. Lig’e düşürülmesinin ardından, kadrosunda bulunan futbolcular ayrılık için hazırlıklara başladı. Fransız ekibi, birçok oyuncusunu kaybedecek. Lacivert-Beyazlılar’ın iki yıldızı da Fenerbahçe’ye önerildi: M’Baye Niang ve Alberth Elis... İki oyuncu geçen sezonlarda Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelmişti. Menacerler, her iki oyuncunun da kiralık olarak gelebileceği mesajını yolladı.

Kararı Jesus verecek

Niang, geçen sezonun başında bedelsiz olarak Bordeaux’ya transfer olmuştu. Senegalli forvetin 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin, 1 senelik kontrat uzatma opsiyonunu kullanarak Niang’yı kiralayabileceği kaydedildi. Alberth Elis ise zorunlu satın alma opsiyonuyla Boavista’dan kiralanmıştı. Bordeaux, 3. Lig’e düşürülmesine rağmen Honduraslı kanat oyuncusunun bonservisini 5.5 milyon Euro’ya alacak. Lacivert-Beyazlılar, Elis’i satmak istese de satın alma opsiyonuyla kiralanmasına onay verebileceği kaydedildi. Yönetim iki oyuncuyu da Jesus’a sunacak.



