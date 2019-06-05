Mathieu Valbuena'nın takımdan ayrılmasının ardından hücuma dönük yaratıcı bir orta saha oyuncusu için arayışlara geçen Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da top koşturan Manuel Lanzini ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 10 maçta forma giyebilen Arjantinli futbolcunun transferiyle ilgili Sarı Lacivertliler'e kötü haber geldi.

Ada'da yayım yapan Daily Mirror gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin çok beğendiği 10 numara için West Ham'ın yeni kontrat teklifinde bulunacağını yazdı. Haberde menajer Manuel Pellegrini'nin uzun vadeli planları arasında düşündüğü ve gönderilmesini kesinlikle istemediği 26 yaşındaki Tangocuya 5 yıllık yeni sözleşme önerileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler