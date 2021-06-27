Fenerbahçe 'de haftalardır süren teknik direktör belirsizliği sona ermek üzere. Sarı Lacivertli kulüpte tek aday olarak girdiği seçimde 2. dönemine başlayan Ali Koç, pazartesi günü yapacağı açıklamayla takımın yeni hocasını duyuracak. Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca, Villas-Boas, Bilic gibi isimlerle kontak kuran Fenerbahçe, son olarak Igor Angelovski ile görüştü. Başkan Ali Koç'un görüşme sonrası 45 yaşındaki teknik adama sıcak baktığı öğrenildi.

Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren Igor Angelovski'nin Fenerbahçe'ye yakın olduğu gelen haberler arasında. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını açıklayan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya'ya EURO 2020'de oynattığı futbolla futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.

45 yaşında olan ve kariyerinde 1 kupası bulunan Igor Angelovski, Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren isim.

Geçtiğimiz dönemde hücum futbolunu benimsediğini belirten Angelovski, oyun felsefesinin daima hücum oynatmak olduğunu vurgulamış ve taraftarların da hücum futbolundan memnun olduğunu ifade etmişti.

UEFA-Pro Lisans sahibi olan 45 yaşındaki teknik direktör, Rabotnicki Skopje'de başladığı kariyerinde Kuzey Makedonya'daki başarısı ile dikkat çekti.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL



