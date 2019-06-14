Fenerbahçe'nin gözü Wolverhampton’ın Brezilyalı forveti Leo Bonatini’de. İngiltere basınındaki iddialarda Sarı-Lacivertliler’in ‘gizli forvet’ olarak tanımlanan 25 yaşındaki Bonatini’yi izlediği yazıldı. Luciano, Alex, Deivid gibi eski oyuncularından tavsiyeler alan Fenerbahçe'nin, bu isimlerin önerisiyle Bonatini’yi listeye aldığı aktarıldı. Juventus geçmişi de olan Bonatini, Wolverhampton’dan ayrılmanın eşiğinde.

U17’NİN VE ESTORİL’İN YILDIZIYDI

Cruzeiro altyapısındayken 2012’de Juventus’a 1 milyon euroya kiralanan Bonatini, kulübünün onay vermemesiyle Juve’ye gidemedi. 2015’e kadar Brezilya’da kalan Bonatini, 2015’te Estoril’e gitti. Burada gösterdiği etkili performansla, 1 yıl sonra 5,5 milyon euroya Al-Hilal’e geçti. 2017’de Wolverhampton kaptı,- son olarak N.Forrest kulübünde kiralık oynadı. Bonatini, 2011’de U17 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın gözbebeğiydi. Asıl patlama da Estoril’de: 53 maçta 24 gol, 5 asist! (Akşam)