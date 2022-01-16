Takıma golcü oyuncu almak isteyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin daha önce de transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi ile ilgilendiği ve hatta görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edilmişti.

Fakat PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, 34 yaşındaki İsrailli golcünün kulüpte kalacağını açıkladı. Hollanda'daki evine hırsız girmesinin ardından takımdan ayrılmayı planlayan Zahavi hakkında konuşan Schmidt, oyuncunun PSV'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Eran Zahavi, 23 maçta, 8 gol ve 7 asistle oynadı.



