Fenerbahçe'ye kötü haberi Roger Schmidt verdi
Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve ardından teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi için ara transfer döneminde yeniden Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat PSV menajeri Roger Schmidt, oyuncunun kulüpte kalacağını açıkladı.
Takıma golcü oyuncu almak isteyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmalarına devam ediyor.
İspanyol basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin daha önce de transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi ile ilgilendiği ve hatta görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edilmişti.
Fakat PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, 34 yaşındaki İsrailli golcünün kulüpte kalacağını açıkladı. Hollanda'daki evine hırsız girmesinin ardından takımdan ayrılmayı planlayan Zahavi hakkında konuşan Schmidt, oyuncunun PSV'den ayrılmak istemediğini söyledi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Eran Zahavi, 23 maçta, 8 gol ve 7 asistle oynadı.