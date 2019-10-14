Fenerbahçe'ye kötü haber! Ozan Tufan bedavaya gidebilir!

Crystal Palace, 2 yıldır istediği milli futbolcu Ozan Tufan'ı sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine katmanın planlarını yapıyor.

14 Ekim 2019, Pazartesi 08:57
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Ozan Tufan bedavaya gidebilir!

Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan’dan vazgeçmedi. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace nabız yokluyor.

Ozan geçtiğimiz günlerde, “Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım” demişti. Bu sözler, bir anlamda Ozan’ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.

Milli futbolcunun, Fenerbahçe’yle mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü’ne imza atacağı konuşuluyor.

Kaynak: Akşam

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