PAOK'un önemli oyuncularından olan ve Akpom, Pelkas ve Giannoulis gibi Fenerbahçe'nin radarında olan sağ kanat oyuncusu Dimitrios Limnios da ekonomik sebeplerden dolayı elden kaçtı.

Bonservis 4 milyon euro!

22 yaşındaki genç oyuncuyu Almanya Bundesliga ekipelrinden Köln kaptı. Almanlar, Limnios için 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe ise düne kadar Selanik ekibiyle yoğun görüşmelerde bulunmuş ancak PAOK'u indirim ya da kiralık gönderme konusunda ikna edememişti.

Ekonomik anlamda zorluk yaşayan Fenerbahçe Limnios için Selanik temsilcisine 2 milyon euro önerebilmişti. Limnios'un PAOK'la 1 sene daha sözleşemsi bulunuyordu.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr