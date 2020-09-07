Fenerbahçe'ye kötü haber! Dimitios Limnios'u Köln kaptı!

Son dakika transfer haberi... Bir süredir Fenerbahçe'nin radarında olan PAOK'UN genç hücumcusu Dimitrios Limnios'u Alman ekibi Köln kaptı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Dimitios Limnios'u Köln kaptı!

PAOK'un önemli oyuncularından olan ve Akpom, Pelkas ve Giannoulis gibi Fenerbahçe'nin radarında olan sağ kanat oyuncusu Dimitrios Limnios da ekonomik sebeplerden dolayı elden kaçtı. 

Bonservis 4 milyon euro!

22 yaşındaki genç oyuncuyu Almanya Bundesliga ekipelrinden Köln kaptı. Almanlar, Limnios için 4 milyon euro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe ise düne kadar Selanik ekibiyle yoğun görüşmelerde bulunmuş ancak PAOK'u indirim ya da kiralık gönderme konusunda ikna edememişti.

Ekonomik anlamda zorluk yaşayan Fenerbahçe Limnios için Selanik temsilcisine 2 milyon euro önerebilmişti. Limnios'un PAOK'la 1 sene daha sözleşemsi bulunuyordu. 

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr

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