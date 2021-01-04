Fenerbahçe, son iki haftada peş peşe gelen koronavirüs haberleriyle sarsıldı. Önce Ozan Tufan’ın testi pozitif çıktı. Ardından isim verilmeden 3 futbolcuda daha virüse rastlandığı açıklandı. Luiz Gustavo ve Serdar Aziz’in bu oyuncular arasında yer aldığı sonradan ortaya çıktı. İki futbolcunun da yapılan son testleri negatif sonuç verdi. Her iki oyuncu da dün akşam Kasımpaşa mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yer aldı. Hastalığı devam eden Caner ise idmana katılmadı.

Ozan sıkıntılı geçirdi

Gustavo ve Serdar’ın bugünkü mücadelenin kadrosunda olmaları bekleniyor. Ancak her iki futbolcunun da ciddi bir antrenman eksiği bulunuyor. Bu nedenle ilk 11’de görev yapmaları zor. Yine de son kararı, oyuncularıyla görüştükten sonra Erol Bulut verecek. Bu arada önceki gün virüsü atlatıp takıma katılan Ozan da hastalığı sıkıntılı geçirdiği için 11’de olmayabilir.







