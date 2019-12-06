Turkish Airlines Euroleague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Çek pivot Jan Vesely'nin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu:

Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.

Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.

Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir.