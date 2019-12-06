Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely'den kötü haber geldi. Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

06 Aralık 2019, Cuma 13:06
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Fenerbahçe'ye Jan Vesely'den kötü haber!

Turkish Airlines Euroleague temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Çek pivot Jan Vesely'nin son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Sarı lacivertliler, tecrübeli oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu:

Jan Vesely’nin yapılan detaylı sağlık kontrolleri sonucunda, oyuncumuzun sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu teşhisi konulmuştur.

Sporcumuz, bu süreçte takım idmanlarına katılmayacak ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edecektir.

Jan Vesely’nin sağlık durumunun gelişimi her hafta düzenli olarak gözlemlenecek ve buna göre oyuncumuzun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verilecektir.

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