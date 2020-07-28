Fenerbahçe, kanat oyuncularından beklediği verimi alamadı. Sezon başında takıma katılan Garry Rodrigues ve Deniz Türüç, skora katkı anlamında büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu nedenle yeni sezon öncesinde kanada takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz basınına göre adaylardan biri Niclas Eliasson. 24 yaşındaki oyuncu, Championsip’te Bristol City formasıyla çok iyi bir sezon geçirdi. İsveçli yıldız 37 lig maçında 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe, oyuncunun Türk asıllı menaceri Hasan Çetinkaya ile görüşme gerçekleştirip, transfer isteğini iletti. Çetinkaya, Sarı-Lacivertliler’e olumlu yaklaşsa da oyuncunun başka talipleri olduğunu da dile getirdi. İngiliz basınındaki haberlerde Eliasson’u isteyen diğer takımların İtalyan ekibi Lazio ve İspanyol takımı Villarreal olduğu kaydedildi.

Bristol teklif bekliyor

Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Niclas Eliasson’un sözleşmesi bu sezon bitiyordu. Ancak Bristol City, 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu ayrılmak istiyor. Bu nedenle Bristol City gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe’nin futbolcu satışından gelir elde etmesi halinde Eliasson için ilk etapta 3 milyon Euro önermesi bekleniyor.