Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte Kanarya'nın hoca adayları...

SANCHEZ FLORES

Başarılı teknik adam 1997’den 2004’e kadar Real Madrid’in altyapısında çalıştı. Sanchez Flores, ilk hocalık deneyimini Getafe ile yaşadı ve başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Valencia ve Benfica’nın ardından Atletico Madrid’in başına geçti. Burada Avrupa Ligi’ni kazandı. En son Watford’u çalıştıran İspanyol teknik adam burada beklentileri karşılayamadı. 55 yaşındaki Flores’in en dikkat çeken özelliği, eldeki kadroya göre taktiğini belirlemesi. Espanyol’da 4-4-2 ve 4-3-3 ağırlıklı oynarken, Watford’da 3’lü savunmanın çeşitli varyasyonlarını denedi. Başarılı çalıştırıcı 1 Aralık 2019’dan beri boşta.

PEPE BOLDARAS

Bordalas, kariyerinin büyük bölümünü İspanya alt liglerinde geçirdi. Hatta bir ara Kosta Rika macerası bile yaşadı. 2015- 16’da Alaves’in başına geçmesiyle kendini göstermeye başladı. Takımını 2. Lig’de şampiyon yaptıktan sonra Getafe ile anlaştı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 4 senedir görev yaptığı Lacivert-Beyazlılar’da önemli işlere imza attı. Geçen sezon mütevazı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi biletini 2 puanla kaçırdı. Bordalas bu sezon yine Devler Ligi için mücadele ediyor. Ayrıca Avrupa Ligi’nde Ajax’ı eleyip son 16 turuna kaldılar. Kısıtlı imkanlarla başardıkları, onu uygun bir aday yapıyor.

MARCELINO

Şu anda boşta olan Marcelino, Villarreal’de yakaladığı başarıyı Valencia’ya da taşıdı. Burada İspanya Kral Kupası’nı kazanıp, takımını ligde Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Buna rağmen görevden alınınca hem futbolcular hem de taraftar yönetime büyük tepki gösterdi, protestolar düzenlendi. 54 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla güçlü iletişim kuruyor. Kariyerinde son yıllarda hep 4-4-2 taktiğini, klasik santfor özellikli bir ismin yanında hareketli bir forvetle kullandı. Senelerce çift forvetli düzenin hasretini çeken taraftarlar sırf bunun için bile Marcelino’ya kredi tanıyabilir.

UNAI EMERY

Listedeki en kariyerli teknik adam. Sevilla ile 3 kez Avrupa Ligi’ni kazanan Emery, daha sonra Fransız devi PSG’nin başına geçti. Burada hedeflenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sürpriz bir şekilde 22 yıllık Wenger dönemi sonrası Arsenal’le anlaştı ama yine hayal kırıklığı yaşadı. Şu anda boşta olan Emery, taraftarı heyecanlandırabilecek ünlü bir isim. Yeni bir maceraya hazır olsa da yüksek maaş beklentisi nedeniyle onu ikna etmek zor görünüyor.