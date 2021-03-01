Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde dün akşam Trabzonspor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini, Dimitrios Pelkas’ın attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak dış sahada etkili görüntüsünü sürdürdü. Erol Bulut’un öğrencileri, zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etse de 2 oyuncu, Trabzon deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan; Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Mert Hakan Yandaş, zorlu 90 dakikaya ilk 11’de başladı. Listedeki bir diğer isim Enner Valencia ise 66’da oyuna dahil oldu.

Görev verilirse...

Fenerbahçe’de sınırda bulunan bu 4 oyuncudan ilk sarı kartı gören 56. dakikada Mert Hakan Yandaş oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ardından 72’de bu kez deneyimli stoper Serdar Aziz sarı kart gördü. Mert Hakan ve Serdar, bu durumdan dolayı ligde perşembe günü Kadıköy’de oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Oyunu kartsız tamamlayan Marcel Tisserand ve Enner Valencia ise teknik direktör Erol Bulut tarafından görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.