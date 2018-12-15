Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile Süper Lig'in 15. haftasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilere bu maç öncesinde sakatlığı bulunan 2 futbolcusundan müjdeli haber geldi.

Kasımpaşa maçında sakatlanan, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena'nın, Erzurumspor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Bir diğer iyi haber de takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Spartak Trnava maçında riske edilmemişti. Yapılan son kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

Yusuf Dursun