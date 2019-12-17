Fenerbahçe'de yönetim ocak ayında takıma takviye için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç transferde oyuncularla görüşmeler yapılıyor.

İlk olarak Ozan Tufan ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken hedefteki yeni isim Hasan Ali Kaldırım.

Yanal’ın tavsiyesi sonrası yönetim tecrübeli isim ile masaya oturdu ve prensipte el sıkışıldı.

Kaynak: Star