Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunda birkaç değişiklik yapacakken, sözleşmesi sona erecek futbolcularıyla da masaya oturmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Hasan Ali Kaldırım... Sarı lacivertliler, tecrübeli futbolcuda istediğini aldı.
Fenerbahçe'de yönetim ocak ayında takıma takviye için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç transferde oyuncularla görüşmeler yapılıyor.
İlk olarak Ozan Tufan ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken hedefteki yeni isim Hasan Ali Kaldırım.
Yanal’ın tavsiyesi sonrası yönetim tecrübeli isim ile masaya oturdu ve prensipte el sıkışıldı.
Kaynak: Star