Sarı-Lacivertli yönetim, bu sezonun kadrosunu kurarken diğer yandan da geleceğin Fenerbahçe ’sini inşaa etme odağında olduğunu attığı adımlarla net şekilde ortaya koydu. Fenerbahçe’nin genç transferleri Burak Kapacak 21, Diego Rossi ve Mergim Berisha 23, Kim Min Jae, Mİguel Crespo 24, Max Meyer 25 yaşında. Geçen sezon takıma dahil edilen ve değişmez oyunculardan biri olan Attila Szalai 23, kadronun önemli isimlerinden biri Bright Osayi Samuel yine 23 yaşında.

Altyapıdan destek

Kanarya, yaptığı transferlerle geçen sezon 28.2 olan takımın yaş ortalamasını 27’ye indirmeyi başardı. Yeni transferlerle birlikte bu sezon listeye, altyapıdan gelen 16 yaşındaki Arda Güler, 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 20 yaşındaki Muhammet Gümüşkaya eklendi. Kadroya yönetim tarafından daha önce dahil edilmiş olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer de henüz sadece 21 yaşındalar...