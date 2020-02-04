Süper Lig'in ikinci yarısına zorlu bir fikstürle başlayan Fenerbahçe, Gaziantep ve Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrılıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmıştı. 20. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, 2-1'lik yenilgiye ise engel olamamıştı. Oynanan oyun taraftarı memnun etse de Kanarya zirve yarışında ağır yara almış oldu.

Sezonun başından itibaren olduğu gibi derbide de sol bekte Dirar'ın stoperde Jailson'un forma giydiği Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Audi Cup turnuvasında Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, sezonun ilk 6 haftasında forma giyememişti. Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 90. dakikasında oyuna dahil olan Hasan Ali, daha sonra yeniden sakatlanmış ve 20. haftası geride kalan ligde takımını yalnız bırakmıştı.

DERBİDE SAHADA!

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor. Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olması beklenmeyen Hasan Ali, kupada Kırklarelispor ile oynanacak rövanş maçında ise sahada olabilir.

Milli sol bekin 23. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde ise şans verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.