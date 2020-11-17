Sarı-Lacivertliler, son dönemde sakatlık haberlerinin peş peşe gelmesiyle sarsıldı. Sosa, kasığındaki sakatlık nedeniyle Konya maçını kaçırdı. Ardından Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Samatta’nın sakatlık haberleri geldi. Kâbus, Ekvador Milli Takımı’na giden Enner Valencia’nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla devam etti. Sonrasında Harun Tekin’in elmacık kemiği kırıldı. Fenerbahçe’ye son kötü haber ise Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Genç yıldız, Hollanda U21 Takımı’nın antrenmanında sağ ayak bileğinden sakatlandı. Bileği şişen Ferdi, kadrodan çıkartıldı. 21 yaşındaki futbolcu İstanbul’a döndükten sonra detaylı bir muayeneden geçirilecek ve ne kadar sahalardan uzak kalacağı tespit edilecek.



