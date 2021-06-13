U19 Ligi'nin 19. haftasına 33'er puanla giren Fenerbahçe ile Trabzonspor , Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor; Batuhan Günaldı, Süleyman Cebeci ve Muhammet Akpınar'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, 36 puanla lider Galatasaray 'ı takibini sürdürdü. 33 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. sırada yer aldı.

Başkan Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı tribünden takip etti. Birçok yıldız ismin menajerliğini yapan Milos Mladenovic de Başkan Ali Koç'a eşlik etti.