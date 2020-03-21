Fenerbahçe’nin İspanyolca bilen bir antrenör arayışına girmesi, haliyle herkesi meraklandırdı. FANATİK Gazetesi de dünkü sayısında, Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelebilecek muhtemel İspanyol teknik adamları yazdı. Quique Sanchez Flores, Marcelino, Pepe Bordalas, Unai Emery... Peki bu isimler içinde Fenerbahçe’ye en çok hangisi uyabilir? Oyuncularıyla mükemmel iletişimi, kısa sürede takımına istediklerini yaptırması ve sistemini oturtması, 54 yaşındaki çalıştırıcının öne çıkan özellikleri. Tek soru işareti İspanya dışında hiç çalışmaması...

2. Lig’den Devler Ligi’ne

Marcelino Garcia Toral, Avrupa’da hak ettiği değeri göremeyen teknik adamların başında geliyor. Santander’i 2010-11 sezonunun ortasında devralıp ligde tuttu. Sonrasında Sevilla macerası iyi gitmedi. Marcelino asıl çıkışını 2012-13 sezonunda Villarreal ile başladı. 2. Lig’deki Sarı-Lacivertliler’i sezon ortasında, zirveden uzakken aldı, kısa sürede takımı toparladı ve La Liga’ya çıkarttı. Villarreal, ilk sezonunda 6. olup Avrupa Ligi potasına girdi. 2014-15’te yine 6. oldu. 2015-16’da ise 4. sıradan Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

İspanya dışına hiç çıkmadı

İspanyol çalıştırıcı, her takımda 4-4-2’yi tercih etti. Sistemini bir şekilde eldeki kadroya uyarlamayı başardı. Fenerbahçe’de Muriç’i son derece etkili kullanacağına şüphem yok. Onun yanında hareketli, süratli, savunmanın boşluklarını değerlendirecek bir oyuncuyla takımın hücum gücüne seviye atlatabilir. Marcelino’nun ekiplerinde dikkat çeken bir diğer detay ise takım oyunundaki başarı ve gol sayısının dengeli bir şekilde dağılması. Marcelino ayrıca genç oyunculara şans verme konusunda da son derece cesur bir çalıştırıcı. Bana göre Fenerbahçe’de başarıya ulaşması, sürpriz olmaz. Kendisiyle ilgili en büyük soru işareti ise daha önce hiç ülkesi dışında çalışmamış olması.

Valencia’ya seviye atlattı

54 yaşındaki çalıştırıcının Villarreal’de başardıkları gerçekten muazzamdı. Aynı çıkışı, 2017-19 yılları arasında çalıştığı Valencia’da da sürdürdü. Bir önceki sezonu 12. sırada bitiren Yarasalar, Marcelino yönetimindeki peş peşe 4. olup Şampiyonlar Ligi’ne gitti. Buraya kadar okuduklarınız, İspanyol teknik adamın kariyerinin kısa bir özetiydi. Gelelim Marcelino’nun özelliklerine...

Oyuncularıyla ilişkileri özel

Öncelikle, futbolcularıyla kısa sürede özel bir ilişki kurması en dikkat çeken yönü. Valencia’ya Kral Kupası’nı kazandırıp, iki sezonda da Şampiyonlar Ligi bileti aldıktan sonra görevine son verildi. Futbolcular, Marcelino’nun gönderilmesi sonrası yönetime isyan bayrağı açtı. Kulübün sahibi Peter Lim’e sert tepki gösterdiler, Şampiyonlar Ligi’nde bile basın toplantılarına katılmayıp uzun süre sessiz kaldılar. Taraftarlar da benzer şekilde Marcelino’ya destek çıktı. Bu yönüyle, oyuncularıyla ilişkisi kötü olduğu söylenen Ersun Yanal’dan sonra Fenerbahçe’ye ilaç gibi gelecektir.

Unai Emery uygun değil

Emery’nin PSG ve Arsenal maceraları büyük hayal kırıklığı oldu. PSG’de 4-0’ın rövanşında Barcelona’ya 6-0 kaybetmesi tarihi bir hezimet oldu. Arsenal’de uyum sorunu yaşadı, oyuncularla iletişim kuramadı. Ayrıca son dönemde hep ekonomik durumu iyi takımlarda çalışan Emery’nin şu anki koşullarda Fenerbahçe’de başarılı olması zor.

Bordalas başarılı ama...

Marcelino’nun Villarreal’de başardığının bir benzerini Bordalas Getafe’de gerçekleştiriyor. 56 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’yi kupalara taşıyabilir. Ancak sorun, 2 yıl daha sözleşmesi bulunması. Sarı-Lacivertliler’in kısıtlı bütçeyle tazminat ödemesi zor. Ayrıca Bordalas’a İspanya’nın büyük takımları da talip olduğu için ikna etmek de sıkıntı.

Flores riskli olur

Mevcut isimler arasında Emery dışında farklı ülkelerde çalışan tek hoca Sanchez Flores. 55 yaşındaki teknik adamın kariyeri istikrarsız ilerledi. Çin’deki Shanghai Shenhue ve son Watford macerası büyük hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Taktiksel anlamdaki esnekliği çok iyi bir özellik ama şu anda onu seçmek büyük bir kumar olur.

Arda Erol