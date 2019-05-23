Fenerbahçe'ye Emre'den sonra bir Başakşehirli daha!
Kanarya’nın girişimi sadece Emre ile sınırlı değil. UEFA’dan çıkacak karara göre durumunu şekillendirecek olan ve B planını da hazırda tutan yönetim kaleci konusunda da bir başka Başakşehirli oyuncuya göz dikti.
Barcelona’nın Hollandalı yedeği Casper Cillessen’le başlayan kaleci listesine küme düşen Fulham’ın eski Beşiktaşlısı Fabri ve Bournemouth’un Boşnak eldiveni Asmir Begoviç’ten sonra Mert Günok da eklendi. Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen 30 yaşındaki Mert Günok sözleşmesi devam etmesine rağmen Kanarya’ya sıcak bakıyor.(Türkiye Gazetesi)