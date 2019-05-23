Barcelona’nın Hollandalı yedeği Casper Cillessen’le başlayan kaleci listesine küme düşen Fulham’ın eski Beşiktaşlısı Fabri ve Bournemouth’un Boşnak eldiveni Asmir Begoviç’ten sonra Mert Günok da eklendi. Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen 30 yaşındaki Mert Günok sözleşmesi devam etmesine rağmen Kanarya’ya sıcak bakıyor.(Türkiye Gazetesi)