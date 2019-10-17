Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli oyuncusu, 39 yaşına rağmen Emre Belözoğlu oldu. Tecrübeli futbolcu, performansıyla Milli Takım’ın da kilit isimlerinden biri haline geldi. Emre, Arnavutluk’u 1-0 yendiğimiz maçta kaburgasına darbe almıştı.

Kemiğinde kırık şüphesi bulunan yıldız oyuncu, Fransa karşısında forma giyemese de takımla birlikte Paris’e gitti. Önceki gün Fenerbahçe’ye dönen Kaptan Emre, sağlık heyeti tarafından detaylı muayeneden geçirildi.

Açıklama yarın

Sonuçların, tahmin edilenden çok daha iyi çıktığı öğrenildi. Kaburgada kırık değil çatlak olduğu kaydedildi. Bu gelişme, herkese rahat nefes aldırdı. Kaburgada kırık olması halinde Emre Belözoğlu’nun sahalara dönmesi en az 1 ayı bulacak, muhtemelen süreç daha da uzayacaktı.

Yıldız futbolcunun takıma katılması daha erken olacak. Başarılı oyuncu, pazar günkü Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Durumuyla ilgili detaylı açıklama ise yarın yapılacak.

Yusuf Dursun