A Milli Takımımız'ın Andorra ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de forma giyen Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar sebebiyle Moldova mücadelesinde yedek kulübesinde oturmuştu. Tecrübeli oyuncuyu riske etmeyerek sahaya sürmeyen A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş’e teşekkür edilmişti. İyileşmesi için düğmeye basılan Emre’nin tedavi sürecinin olumlu geçtiği öğrenildi. Pazartesi günü oynanacak olan Alanya maçında forma giyip giyemeceği merak konusu olan Kaptan dün takımla idmana çıktı.

Eğer rahat hissederse...

Akşam yapılan çalışmada yer alan 39 yaşındaki oyuncunun neşeli hali dikkat çekti. Kondisyon idmanı sırasında Emre’nin Brezilyalı oyuncular Jailson ve Luiz Gustavo ile şakalaşması dikkatlerden kaçmadı. Ersun Yanal’ın orta saha kurgusunda kilit bir rol üstlenen Kaptan’ın durumundaki iyileşmenin deneyimli teknik adamı da sevindirdiği öğrenildi. Deneyimli ismin iyileşme sürecinin takip edileceği ve gelişmelere göre Alanya deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.

Yusuf Dursun

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