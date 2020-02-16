Ankaragücü önünde aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. mağlubiyetini alırken bu yenilgilerin 3'ünü küme düşmemeye oynayan takımlardan aldı.

Kanarya ligin ilk yarısında Kayserispor'a 1-0 yenildikten sonra Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe dün de Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek 6. yenilgisini almış oldu.

10 YIL SONRA KAZANDI

Ankaragücü, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.

A.GÜCÜ: 7 MİLYON F.BAHÇE: 57 MİLYON

Ankaragücü'nün dün sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 7 milyon Euro idi... Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadronun değeri ise 57 milyon Euro. Başkent ekibi mütevazı kadrosuyla zoru başardı. (Takvim)