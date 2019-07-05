Royal Antwerp forması giyen Belçikalı stoper Dino Arslanagic, Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Daha önce verdiği bir demeçte şimdiye dek Sarı Lacivertli kulüpten hiç kimseyle görüşmediğini söyleyen 26 yaşındaki savunmacıyla ilgili ülkesinden flaş bir haber geldi.

Voetbalkrant adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Antwerp kulübü, Fenerbahçe'nin tüm ısrarlarına rağmen Arslanagic'i takımdan göndermeme kararı aldı. 1.91 boyundaki defans oyuncusunun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler