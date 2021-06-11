Süper Lig ’in yeni takımlarından Adana Demirspor, transfer döneminin bombasını patlatmak için Dimitri Payet’nin peşine düşmüştü. Şimşekler, Fransız yıldıza iyi bir teklif sundu. Ancak Payet, “Türkiye’de sadece İstanbul’da oynarım” deyince bu transfer Adana Demir için rafa kalktı.

Sonrasında ise sürpriz bir gelişme oldu. 34 yaşındaki futbolcunun menaceri Laurent Abitebol, Fenerbahçe ’nin kapısını çaldı. “Dimitri Payet’yitransfer etmek ister misiniz?” diye soran Abitebol, oyuncusunun senelik 4 milyon Euro maaş talep ettiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı ödemelerinin mümkün olmadığını net bir şekilde ifade edip, “Şartları değerlendirip size yanıt vereceğiz” mesajını iletti.









Marsilya para istemiyor

Dimitri Payet’nin Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fransız ekibi, yüksek maaşı nedeniyle yıldız futbolcuyu bir an önce göndermek istiyor. Marsilya bu nedenle oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşması halinde bonservis bedeli talep etmeden gitmesine izin verecek. Payet, geride kalan sezonda 41 resmi maça çıktı, 10 gol atıp, 10 asist yaptı.

Ömer Necati Albayrak







