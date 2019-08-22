Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Sarı Lacivertliler'de sergilediği kötü performansın ardından adeta istenmeyen adam ilan edilmişti. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Leganes'te kiralık olarak geçiren oyuncuyla ilgili ülkesi Meksika'dan Sarı Kanarya'yı sevindirecek bir açıklama geldi.

26 yaşındaki savunmacıyla uzun bir süredir ilgilendiği iddia edilen Tigres'in başkanı Miguel Angel Garza, dün Lig Kupası yarı finalinde Club America'yı penaltılarla 5-3 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Reyes'in transfer listelerinde yer aldığını doğrularken şu ifadeleri kullandı: "Diego, alternatiflerimiz arasında olan bir oyuncu. Bizim için en doğru ismi almaya çalışıyoruz. Listemizdeki üç ismin üçü de yurt dışında top koşturuyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler