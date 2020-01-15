Fenerbahçe'ye Deniz Türüç şoku!
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda dün konuk olduğu Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı. Deniz Türüç'ün Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı cuma günü belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dün Kayserispor deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de milli oyuncu Deniz Türüç, zorlu mücadelede sakatlandı.
Bugün MR'ı çekilen oyuncun sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği açıklandı.
26 yaşındaki futbolcunun ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında oynayıp, oynamayacağının cuma günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi.
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