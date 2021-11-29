Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe 'nin sahasında Fenerbahçe 'yi konuk ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'ye iki kötü haber geldi...

Mücadele öncesinde sınırda olan Miha Zajc 42. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bir diğer sınırdaki isim Filip Novak ise 59 ve 89. dakikalarda sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

Böylece Zajc gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev yapamayacak. Novak ise Rize maçının yanı sıra Gaziantep FK karşılaşmasını da kaçıracak.

Zajc 64. dakikada yerini Jose Sosa'ya bıraktı.