Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılışında Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekipte Mehmet Topal cezası, Sadık Çiftpınar ve Skrtel ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor'a karşı forma giyemedi.

Sakatlıklar ve cezalılarla başı dertte olan Fenerbahçe, Kayserispor maçında önce Isla'yı sonra Soldado'yu kaybetti.

Gelecek hafta evinde Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Isla, 37. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Alper Ulusoy'u alkışladı ve sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında olan Isla, gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Ersun Yanal'ın bu bölgede Dirar'ı kullanıp, sağ açıkta Moses'ı tercih etmesi bekleniyor.





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Soldado kırmızı kartla oyun dışında!

Isla'nın cezalı duruma düşmesinin hemen ardından Fenerbahçe'de bu sefer Soldado şoku yaşandı. Alper Ulusoy, Kucher'e yaptığı hareketin ardından Soldado'ya sarı kart gösterdi. İspanyol futbolcu pozisyon sonrasında hakeme küfür etti. Alper Ulusoy, Roberto Soldado'ya direkt kırmızı kart verdi.

En az iki maç ceza alması beklenen İspanyol golcü, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında takımını yalnız bırakacak.