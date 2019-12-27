Son dakika haberi: 2009 yılında Ankaraügücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin için işler hiç yolunda gitmedi. Büyük umutlara geldiği Fenerbahçe'de formaya hasret kalan Gökhan'ın Sarı Lacivertli forma altındaki macerası çok kısa sürmüştü.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor'da forma giydikten sonra Kıbrıs'ın yolunu tutan 35 yaşındaki oyuncu, Lapta ve Akıncılar'da oynadıktan sonra İstanbul Siirtgücü'ne gelmişti.

Fenerbahçe'deyken yaptığı bir açıklamada ''Futbolcu olmamı kader istedi'' diyen Gökhan'ı aynı kader, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Alaşehir Belediyespor'a gönderdi.

FANATİK ÖZEL

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