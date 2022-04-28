Fenerbahçe 'nin, Süper Lig 'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'u 6-0 devirdiği maçta sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayarak yerini Nazım Sangare'ye bırakan Bright Osayi Samuel'den iyi haber geldi. Nijeryalı futbolcu bugün yapılan son idmana çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşen başarılı futbolcu yarın oynanacak Gaziantep FK maçında forma giymek istediğini söyledi. İdman da eksiği görülmeyen ve hazır olduğu raporu verilen 24 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Siyahlılar karşısında forma giymesi bekleniyor.

Yusuf Dursun

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