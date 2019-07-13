Mustafa AKIN - Murat KÜÇÜK / Bolu,(DHA) -

Bolu ile özel maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Bolu Atatürk Stadı'na geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindkei Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile stada ulaştı. Takımlarını karşılamak için stat girişinde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara tezahüratlarda bulundu.

MAÇ KADROSU

Bu arada Sarı-lacivertli takım sahaya; Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Allahyar Sayyadmanesh 11'i ile çıkacak.

Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, Tolga Ciğerci, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç ise yedek soyunacak.

Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüsün stada girişi

-Futbolcuların içeri girişi

-Taraftarlardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)