Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor. Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsporluk gelirleri gibi önemli maddi kaynaların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

26 haftalık süreç sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalırken, önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvadı. Transfer yapabilmek için sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde, Falette, Hasan Ali, Tolga, Isla, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu gibi isimler sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında.

Transfer girişimlerine hız veren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmeye devam ederken özellikle savunma mevki için temaslar sürüyor. Bu bölge için Atalantalı Palomino, Corinthians forması giyen Leo Santos ve Monacolu Jemerson gibi birçok isim gündeme gelmişti. Süper Lig'den de Göztepe'de forma giyen Titi'nin adı da sarı-lacivertliler ile anılan isimlerden. Tüm bu isimlerin yanında 28 yaşındaki Bogdan Planic ismi de gündeme gelmiş Fenerbahçe'nin sezon sonunda kulübü ile olan sözleşmesi sona eren oyuncuya teklif sunduğu öğrenilmişti.

Romanya'dan kötü haber

Romanya basını da bu haberleri yakından takip ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'den Fenerbahçe'nin oyuncu ile yakından ilgilendiğini ve Romanya kulübü FCSB ile sezon sonunda sözleşme yenilemeyecek olan 28 yaşındaki oyuncunun birçok talibi olduğunu yazdı. Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisinin yanı sıra Romanya 1. Ligi'nin önemli kulüplerinden CS U Craiova'da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonununda da oyuncuya teklif götürdüğünü yazan haber sitesi, kulübün bu teklifi reddettiğini ve transferin gerçekleşmediğini de ekledi. Bogdan Planic'in CS U Craiova'nun yanı sıra Eintracht Frankfurt ve FC Ural'ın da transfer listesinde olduğu biliniyor.



