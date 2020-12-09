Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. 2 hafta önce oynanan Milli maçta sakatlanan Nazım Sangare, geçen hafta bireysel çalışmalarla sahalara dönmüştü. Başarılı sağ bek uzun bir aradan sonra dün ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Nazım’ın yeniden takıma katılması, yüzleri güldürdü. Ancak bu güzle haberden sonra Enner Valencia’da yaşanan tatsız gelişme yeniden moralleri bozdu.

2 hafta yok

Ekvadorlu futbolcunun, Milli maç için gittiği ülkesinde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Geçen hafta Türkiye’ye dönebilen ve takımla iki idmana çıkan Valencia, Denizli maçında 82. dakikada oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli oyuncu bu maçta aldığı darbeden kaynaklı ağrılar nedeniyle idmana çıkamadı. 31 yaşındaki oyuncunun çekilen MR’ında alt arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi. Valencia en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.



