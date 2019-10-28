Fenerbahçe camiası, 26 Ekim 2019 Cumartesi gününü hiç unutmayacak. Tarihe geçen bu önemli günde peş peşe güzel haberler alan sarı lacivertliler yıllar sonra keyifli bir pazar günü geçirip haftaya umut ve coşkuyla başladı. İşte o gelişmeler...

Şampiyonlar Ligi finalinin yolu açıldı

Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Kenan Evren Lisesi’nin kulübe devrinin nihayet gerçekleştiğini açıkladı. Aziz Yıldırım tarafından başlatılan ve tam 17 yıl süren girişimlerinde mutlu sona ulaşan sarı lacivertliler, okulun arazisine 5 yıldızlı otel, AVM ve otopark yapmayı planlıyor. Özellikle yer altına yapılacak otopark bu projede büyük önem taşıyor zira Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi finalini otopark olmadığı için Ülker Stadı’na alamıyor. Toplantıda ayrıca Divan Kurulu üyeliği plaketi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Divan Kurulu üyesi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bundan sonra inşallah her türlü desteği vereceğiz” demesi coşkuyla karşılandı.

Bankalar Birliği ile görüşmeler sürüyor

Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali tablosu hakkında bilgi veren başkan yardımcısı Burhan Karaçam, son 6 ayda borcun 44 milyon Euro azaldığını açıklaması da salonda büyük alkış aldı. Karaçam, “Kulübümüzün döviz cinsinden borç ve yükümlülükleri 612 milyon Euro’dan 568 milyon Euro’ya gerileyerek 44 milyon Euro azaldı” dedi. Karaçam ayrıca Türkiye Bankalar Birliği ile borç yapılandırması görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Anlaşmanın kulübümüz için bir çözüm omasını istiyoruz. bunu sonuçlandırdığımız zaman bu büyük yükü yürütebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

Futbol takımı gözünü zirveye dik

Fenerbahçe’de gün boyu devam eden müjdeler ve coşku, akşam futbol takımının aldığı farklı galibiyetle taçlandı. Süper Lig’in en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen sarı lacivertli takım, gözünü zirveye dikmiş durumda. Lider Aytemiz Alanyaspor ile arasındaki farkı 1 puana indiren Fenerbahçe’de şimdi tek hedef İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak zirveye yerleşmek.

Kaynak: Hürriyet