Slimani ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de forvet arayışları sürüyor.

Sarı- Lacivertliler’e İngiltere’den ilginç bir teklif geldi. Sezon başında Kanarya’nın listesinde olan ancak tercihini Valencia’dan yana kullanan Michy Batshuayi, menacerler vasıtasıyla Fenerbahçe’ye teklif edildi.

İspanyol ekibinin kiralık sözleşmesini fesh edeceği Belçikalı golcü, Chelsea tarafından bir kez daha başka bir takıma kiralanacak. Valencia’ya adapte olamayan Batshuayi, aynı Slimani gibi 14 lig maçında 1 gol atabildi! Cezayirli futbolcudan başı ağrıyan Sarı-Lacivertliler’in formsuz Belçikalı forvet konusunda adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.