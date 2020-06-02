Yeni sezon yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de bir isim daha kesinleşti. Geçtiğimiz hafta Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe katan Fenerbahçe'de yapılanma devam ediyor.

Yeni bir yapılanma başlatan Fenerbahçe, Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. Şu anda Kasımpaşa'da görev yapan Reçber'in scout ekibi kuracağı ve takımın başında yer alacağı öğrenildi. (Takvim)



