Yaz transfer döneminde yapacağı nokta atış transferlerle gücüne güç katmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğine yapacağı takviye için ilk ismi belirledi.

Sarı- Lacivertli kurmaylar, haziranda serbest kalacak olan Shkodran Mustafi için düğmeye bastı. Alman stoperin menajeri ile temasa geçildi ve ciddi mesafe kaydedildi.

MUSTAFİ FENERBAHÇE'YE YAKIN

Arnavut asıllı stoper için eski takım arkadaşı Mesut Özil'in de devrede olduğu öğrenildi. Hem Arsenal hem de Alman Milli Takımı'nda Mustafi ile birlikte oynayan Mesut Özil, tecrübeli stoperi yakın markaja almış durumda. Mustafi de Fener'e sıcak bakıyor.

20 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

29 yaşında olan Mustafi 2016'da Arsenal'e transfer oldu. Şubat ayında da Schalke'ye gitti. 20 kez Almanya Milli Takım forması giydi. Stoper dışında sağ bek de oynayabiliyor. Mustafi 2 yıl önce de F.Bahçe'nin gündemindeydi. (Takvim)