İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan ve Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.00 sırasında Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Sarı-lacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Sarı-lacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar Teknik Direktör Erol Bulut'a çiçek takdim etti. Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Otobüs hareket etmeden önce sarı-lacivertli taraftarla, 'Emre Belözoğlu' diye tezahürat yaptı.

Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesinde Thiam ve Ömer Faruk Beyaz'ın yer almadığı öğrenildi.

İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı / ANTALYA (İHA)