Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yabancı kuralının değiştiği Çin pazarındaki fırsatları iyi kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hemen her transfer döneminde gündemine gelen Alan Carvalhoda, Kanarya’ya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çin basını Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu’nun Brezilyalı oyuncuyu Dubai’de yapılması planlanan kış kampına almayacağını duyurdu. Çinliler, Liu’nin bu konudaki görüşlerini yönetime ilettiğini ve Alan’ın kış kampında takımla birlikte olmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin Brezilyalı oyuncunun Türkiye’ye gitmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırdığı da ifade edildi.

PARLAK BiR KARiYERi VAR

Çok parlak bir kariyere sahip olan Alan Carvalho’nun, Tianhai takımıyla 31 Aralık itibariyle dolan sözleşmesi, yenilenmemişti. 30 yaşındaki Brezilyalı Ganzu Evergrande takımında 101 maçta 58 gol atıp, 27 de asist yapmış, ardından bir başka Çin takımı Tianjin Tianhai’ye transfer olmuştu. Burada da 27 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans gösteren Alan, hem forvette hem de iki kanatta oynayabiliyor. Brezilyalı oyuncu daha önce Salzburg’ta 129 maçta 93 gol ve 36 asistle göz kamaştıran bir performans göstermişti.