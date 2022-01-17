İsmail Kartal, takımla ilgili ilk raporunda forvet ve sol bek transferi istemişti. Başarılı teknik adam, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe ’deki ikinci dönemine başladı. Ancak ne ortaya koyulan oyun ne de skor beklediği gibi olmadı. Sarı-Lacivertliler, Antalya deplasmanında bu sezon hücumda en etkisiz kaldığı maçlardan birini oynadı. İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yönetime, “Bu takıma transfer şart” mesajını gönderdi ve en ak iki takviyenin bir an önce yapılmasını istedi.





Al-Arabi’den karşı teklif

Forvette listenin ilk sırasında yer alan Aaron Boupendza için yönetim girişimlerini hızlandırdı. Gabonlu yıldızın kulübü Al-Arabi, Fenerbahçe’nin kiralama teklifine, “Boupendza’yı bonservisiyle alabilirsiniz” yanıtını vermişti. Ancak golcü oyuncunun Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesi, Katar ekibinin formül değiştirmesine neden oldu. Al-Arabi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralayabileceklerini ama sözleşmede mutlaka ‘zorunlu satın alma’ opsiyonunun bulunması gerektiği mesajını gönderdi. Sarı- Lacivertliler ya bu talebi kabul edecek ya da farklı bir isim için çalışmalara başlayacak. Ancak ikinci yol seçilirse, transfer süreci daha da uzayacak.

Son aday Angileri

İsmail Kartal’ın takviye istediği sol bek için çeşitli isimler gündeme gelmişti. Montpellier’li Cozza’nın maliyetinin düşünülenden yüksek olması nedeniyle rota Valencia’lı Toni Lato’ya çevrilmişti. Fenerbahçe, İspanyol oyuncuyu kiralama şansına sahip. Ancak Sarı-Lacivertliler’e menacerler tarafından yeni bir isim önerildi: Fabrizio Angileri. Arjantinli oyuncunun River Plate ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 27 yaşındaki sol bek yeni kontrat teklifini geri çevirdi. River Plate’in uygun bir bonservis beledini kabul etmesi halinde yeni sol bek Angileri olabilir.