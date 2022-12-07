Dünya Kupası'nda sakatlık geçiren Enner Valencia sonrasında Rayo Vallecano ile yapılan hazırlık maçında kötü bir sakatlık geçiren Joao Pedro Fenerbahçe 'de moralleri bozmuştu. Jorge Jesus'un da stoper transferi istediği sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir haber geldi.





4 MİLYON EURO SÜRPRİZİ

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimine beklemediği bir yerden 4 milyon euroluk kaynak geliyor. İşte detaylar...

VALENCİA VE ALİOSKİ'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, iki yıldızının da arasında olduğu sakat futbolcularını 4 gün sürecek Antalya kampına götürmedi. Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi iki oyuncusunun sakat olduğunu açıkladı. Dünya Kupası'nda Ekvador adına mücadele eden Enner Valencia'nın diz sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin iki hafta süreceği belirtildi.

Ezgjan Alioski'nin ise çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları süren Luan Peres, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ile çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almadı. Bu arada takımın Antalya'ya inişinde taraftarlar Volkan Demirel sürprizi yaşadı. Hatayspor'u çalıştıran eski kalecileri takımla birlikte havalimanından çıkınca büyük şaşkınlık yaşayan sarı-lacivertliler, Demirel'le fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

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BUGÜN RAKİP ALANYASPOR

1 0 Aralık'a kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan F.Bahçe, buradaki ilk hazırlık maçını bugün Alanyaspor ile oynayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. İkinci hazırlık karşılaşmasını ise 10 Aralık Cumartesi günü İtalyan ekibi Salernitana ile 18.00'de yapacak ve İstanbul'a dönecek.





OCAK'TA BERİSHA'DAN 4 MİLYON EURO GELECEK

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ancak Augsburg formasıyla 10 maçta 7 kez (3 gol- 4 asist) skora etki etmeyi başaran Mergim Berisha, sarı-lacivertli kulübe ocak ayında 4 milyon Euro kazandıracak gibi görünüyor. Bundesliga ekibi, performansından memnun kaldığı Alman golcünün bonservis ücretini sezon sonunu beklemeden ödeme kararı aldı.

BERİSHA'DAN GELEN PARA FORVETE GİDECEK

Fenerbahçe yönetimi, aslında sezon sonunda beklediği ve ocakta gelecek bu sürpriz parayla ilk olarak forvet ya da stoper hamlesi yapmayı planlıyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'de şimdiden Samet Akaydın ve Kaan Ayhan gibi isimlerle temasa geçilmiş durumda.

PEDRO'NUN SAKATLIĞI TRANSFERE İTTİ

Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için yabancı isimlere de bakıyor.





ZAJC SATILIRSA STOPER ALINACAK

Berısha'dan gelecek parayla önceliği forvete verecek olan Fenerbahçe, transferine sıcak baktığı Zajc'ı satarsa stoper alacak. Bu mevki için teknik direktör Jesus'un istediği isim Willyan Rocha… CSKA Moskova'da mutsuz olan 27 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibinin istediği ücret 3 milyon Euro.

ROCHA İÇİN CSKA'DAN 3 MİLYON EUROYA ONAY!

Oyuncuyu Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon Euro bonservisle alan CSKA Moskova, 3 milyona satışa izin verecek. Zajc'ı isteyen Empoli ise bu oyuncu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi düşünüyor.