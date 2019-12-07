Yaklaşık 1 aylık hasret, dün akşam Gençlerbirliği müsabakasıyla birlikte son buldu. Hafta içi maçı olmasının da etkisiyle tribünlerin tamamı dolmadı. Ancak stada gelen 34 bin 980 taraftar, takımlarını müthiş bir şekilde destekledi. Başkent ekibi şok bir golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 12. adam moral bozmadan takımlarını ateşlemek için elinden geleni yaptı. Bu destek, Fenerbahçe’nin peş peşe golleriyle büyük bir sevince dönüştü. Sarı-Lacivertliler’in kritik galibiyetinde tribünlerin de önemli bir katkısı oldu.