2018 yılının Haziran ayında Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç 1.5 yılda tam 30 transfer yaptı. Ancak geçen sezon uzun süre küme düşme hattında kalan Sarı-Lacivertliler bu sezon da 23. haftada zirve yarışına havlu attı. Yönetim yapılan onca takviyeye rağmen halen birçok eksiği olan kadroda yeni sezonda mecburen değişime gidecek.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Mehmet Ekici, Alper, Falette, Isla, Tolgay ve Zajc'la yollarını ayırması beklenirken, 2 stoper, 1 sağ bek, 1 sol bek, 2 orta saha, 2 kanat ve 1 forvet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu değişimin kulübe faturasının minimum 250 milyon lira olması öngörülüyor.

Yeni teknik kadroyla beraber faturanın 300 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

KOÇ'TAN HODRİ MEYDAN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevi bırakmayı düşünmediğini söyledi. Koç, "Genel kurul isteyen varsa hodri meydan" ifadelerini kullandı.

ARTIK HATA YAPMA LÜKSÜ KALMADI

Son iki sezonda kadro mühendisliğinden sınıfta kalan Ali Koç'un artık hata yapma lüksü yok.

Kaynak: Takvim