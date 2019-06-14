Eljif Elmas için minimum 15 milyon euro bonservis bedeli hedefleyen sarı-lacivertliler ihtiyaç olması halinde Zajc ve Jailson’u göndermeyi gündeme alacak. Zacj’ı Rusya ve İtalya’dan Jailson’u ise İspanya ve Brezilya’dan isteyen kulüplerin bulunduğu bildirildi. Üç oyuncunun olası satışından ise kasaya 30 milyon euro girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi bonservisli oyuncu alabilmek için kaynak yaratmak zorunda. Bu çerçevede sarı - lacivertlilerin elinde en önemli isim Eljif Elmas gibi dursa da Zajc ve Jailson eklendiğinde ortaya önemli bir transfer bütçesi çıkıyor.

Eljif için minimum 15 milyon euro bonservis bedeli hedefleyen sarı-lacivertliler ihtiyaç olması halinde Zajc ve Jailson’un da satışını gündeme alacak. Bu iki oyuncuya da ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Zacj’ı Rusya ve İtalya’dan Jailson’u ise İspanya ve Brezilya’dan isteyen kulüplerin bulunduğu bildirildi.

UEFA sonrası

Bu iki futbolcu için de toplamda 15 milyon euroluk bir bonservis geliri hedefleniyor. Üç oyuncunun olası satışından ise kasaya 30 milyon euro girmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler UEFA üst kurulundan çıkacak kararın ardından görüştüğü isimlerin transferlerini bitirmeyi hedefliyor. Kiralık ve sözleşmesi elinde olan isimlere ağırlık veren yönetim buradan istediği sonucu alamazsa bu sefer üç ismin satılması gündeme gelecek. 30 milyon euroluk katkı sağlandığı taktirde sarı-lacivertlilerin bonservisli oyuncu transferinin önündeki engeller de büyük ölçüde kalkacak. Jailson için 4 milyon, Zajc için de yine benzer bir miktarda bir bonservis bedeli ödenmişti. Teknik Direktör Ersun Yanal özellikle Jailson’u yeterli görmüyor ve yeni sezonda ilk 11’de oynatmayı düşünmüyor. Zajc’ın da yine beklentileri karşılamasıyla ilgili soru işaretleri bulunuyor.

(Milliyet)