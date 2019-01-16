Fenerbahçe'ye 21'lik yıldız: Marien Shved!

Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved'i gözüne kestirdiği öğrenildi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 08:30
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Fenerbahçe'ye 21'lik yıldız: Marien Shved!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine 21 yaşındaki sağ bek Marian Shved girdi. 21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı. Fenerbahçe yönetimi, Shved konusunda araştırmalara başlarken, genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

İSPANYA'DA YAPAMADI

Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu.

Kaynak: Takvim

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