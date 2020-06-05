Sarı-Lacivertliler, sadece A takıma değil altyapıya da takviyeler yapıyor. Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesindeki ilk transferi 3. Lig ekibi Gölcükspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek olmuştu. Kanarya, ikinci imzayı yine bir gence attırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu 18 yaşındaki forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile el sıkıştı. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş ile yemek yiyen Ali Koç, 500 bin TL karşılığında anlaşmaya vardı.

47 dakikada 1 gol 2 asist

Barış Sungur, bu sezon 1928 Bucaspor’un 3. Lig’de oynadığı 2 karşılaşmada forma giydi. Genç forvet, toplamda sadece 47 dakika sahada kalsa da Manisaspor karşısında 1 gol 1 asist, Tokatspor mücadelesinde ise 1 asistle oynadı. Almanya Mannheim doğumlu olan Barış, forvetin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. İsmail gibi Barış da sezon bittikten sonra Fenerbahçe’ye katılacak.