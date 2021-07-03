Sarı lacivertlilerde yaşları genç olmasına rağmen son iki yılda takımı en zor günlerde sırtlayan Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız, tüm Fenerbahçeliler’in gönlüne taht kurdu. 2019-20 sezonunda takımında başında bulunan Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından önce üçlü olarak daha sonra Tahir Karapınar’la birlikte sorumluluk alarak takımı 4 ay sırtlayan üç genç teknik adam Fenerbahçe gibi büyük bir camiada zor günlerde kritik görevler üstlenerek kendi tecrübelerini de sağlamlaştırdılar.

Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu’nun açtığı sınavda A lisans alan Volkan Demirel’le birlikte B lisans sahibi yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız önceki gün Dereağzı’nda gene kritik göreve çağrıldılar.

KOŞARAK GELDİLER

Fenerbahçe’de bugün yarın göreve başlayacak yeni teknik direktörün yanında görev verilip verilmeyeceğini dahi net olarak bilmeyen üç genç teknik adam, sezon açılışı için göreve çağırılınca koşarak gelip takımı çalıştırdılar. (Hürriyet)