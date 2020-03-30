Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Yunan yıldız Kostas Sloukas'ın gelecek sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi. Geçtiğimiz transfer döneminde de Kostas Sloukas'a talip olan Yunan kulübü önüzdeki sezon için yıldız oyuncuya talip oldu.

Yunanistan'da yayın yapan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos kulübü geçtiğimiz transfer döneminde olduğu gibi eski oyuncusunu tekrar takıma katabilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi problemlerden yararlanacağı belirtildi.

Kostas Sloukas'ın geçen sezon Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı biliniyor. Ancak Kostas Sloukas'ın sözleşmesinde bulunan maddeye göre her sezon sonu belirli bir miktar tazminat ödenerek takımdan ayrılabileceği yer alıyor.

Olympiakos Başantrenörü George Bartzokas, bu iddialarla ilgili olarak, "Eğer Kostas'ı transfer etme şansımız varsa gözüm kapalı alırım. Kalitesini söylemeye bile gerek yok. Önce Fenerbahçe'deki mali durumun nasıl olacağına bakmamız gerekiyor. Söylentiler var, farkındayım. Sloukas'ı Olympiakos'a istiyorum." ifadelerini kullandı.



