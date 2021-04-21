Almanya Bundesliga’da 30. hafta maçında deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olan Schalke 04, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Schalke 04 bu sonuçla bitime 4 hafta kala Bundesliga'ya veda etti. Mavi Beyazlılar 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu

'Lütfen çabuk geri dönün'

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi. Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga’ya dönmesini diledi, "Lütfen çabuk geri dönün" notunu düştü.

Schalke 04'te profesyonel oldu

2005 yılında Schalke 04'e katılan Özil, kariyerinin ilk profesyonel maçlarına Mavi Beyazlı formayla çıktı. Schalke 04 çatısı altında 39 maçta forma giyen yıldız oyuncu, bu müsabakalarda 1 kez ağları havalandırdı ve 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.